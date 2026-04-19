Cricket femminile l’Italia riceve una severa lezione dal Nepal

La nazionale italiana di cricket femminile ha subito una sconfitta significativa a Kigali durante la prima edizione del Challenge Trophy. Le azzurre hanno affrontato il Nepal e hanno perso con un punteggio di 1128 in 20 over. La partita si è svolta nel contesto di una competizione internazionale, e questa sconfitta rappresenta un passo indietro per la squadra italiana.

Pesante battuta d’arresto per la Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre, cedono nettamente al Nepal, che si impone con lo score di 1128 (20.0)-62 (18.4), dominando con un margine di 50 runs. Nel primo innings il Nepal vince il sorteggio e sceglie di battere: buona trama offensiva delle himalayane, che riescono a portare fino in fondo il loro attacco, dato che al termine dei 20 overs regolamentari cadono solo 8 wickets, completando 112 runs, con un run rate di 5.60. Nel secondo innings l’attacco dell’Italia si mostra fin da subito meno produttivo di quello delle nepalesi, inoltre i wickets cadono abbastanza rapidamente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket femminile, l’Italia riceve una severa lezione dal Nepal Notizie correlate EPICI! L’Italia conquista una indelebile vittoria ai Mondiali T20 di cricket: battuto il Nepal sotto gli occhi di Sandokan!L’Italia del cricket scrive una magnifica pagina di storia: al Wankhede Stadium di Mumbai, in India, gli azzurri conquistano la prima vittoria in... Italia-Nepal oggi, Mondiali cricket T20 2026: orario, tv, programma, streamingLa Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, chiama l’Italia a disputare subito il secondo match della prima fase a gironi:... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cricket femminile, l’Italia batte il Ruanda e la pioggia a Kigali; Cricket femminile, otto match per l’Italia in Ruanda: primi test per Sean Pieter Trouw; Novak Djokovic ed Eileen Gu nominati conduttori dei Laureus World Sports Awards; Cricket femminile l’Italia batte il Ruanda e la pioggia a Kigali. Cricket femminile, l’Italia riceve una severa lezione dal NepalPesante battuta d’arresto per la Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre, cedono nettamente al Nepal, che si ... oasport.it Cricket femminile, otto match per l’Italia in Ruanda: primi test per Sean Pieter TrouwÈ stato definito ufficialmente il calendario di 8 incontri che verranno disputati a Kigali, in Ruanda, tra sabato 18 aprile e venerdì 1° maggio, dalla ... oasport.it Prima uscita per la Nazionale Femminile italiana, impegnata nell’amichevole pre ICC Challenge Trophy contro il Ruanda. Un test importante per le Azzurre, utile per prepararsi al meglio in vista dell’inizio della competizione. Fo facebook