Cricket femminile l’Italia riceve una severa lezione dal Nepal

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale italiana di cricket femminile ha subito una sconfitta significativa a Kigali durante la prima edizione del Challenge Trophy. Le azzurre hanno affrontato il Nepal e hanno perso con un punteggio di 1128 in 20 over. La partita si è svolta nel contesto di una competizione internazionale, e questa sconfitta rappresenta un passo indietro per la squadra italiana.

Pesante battuta d’arresto per la Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre, cedono nettamente al Nepal, che si impone con lo score di 1128 (20.0)-62 (18.4), dominando con un margine di 50 runs. Nel primo innings il Nepal vince il sorteggio e sceglie di battere: buona trama offensiva delle himalayane, che riescono a portare fino in fondo il loro attacco, dato che al termine dei 20 overs regolamentari cadono solo 8 wickets, completando 112 runs, con un run rate di 5.60. Nel secondo innings l’attacco dell’Italia si mostra fin da subito meno produttivo di quello delle nepalesi, inoltre i wickets cadono abbastanza rapidamente.🔗 Leggi su Oasport.it

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