Italia-Nepal oggi Mondiali cricket T20 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi l’Italia scende in campo contro il Nepal nel secondo match del Girone C ai Mondiali di cricket T20 2026. La partita si gioca in India e Sri Lanka, e gli azzurri cercano di fare bene subito, in un torneo che si sta già accendendo. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta in tv, streaming o su altri mezzi, con l’obiettivo di portare a casa punti importanti.

La Coppa del Mondo 2026 di cricket T20,  in corso in India e Sri Lanka, chiama   l’Italia a disputare subito il secondo match della prima fase a gironi: gli azzurri, impegnati nel Girone C della manifestazione iridata, affronteranno il Nepal. Il match è in programma oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 10.30 italiane, al Wankhede Stadium di Mumbai, in India: all’esordio l’Italia ha ceduto alla Scozia, mentre il Nepal è stato sconfitto dall’Inghilterra. Nel ranking mondiale il Nepal si trova al 16° posto, mentre l’Italia risulta essere 27ma. Per Italia-Nepal, secondo match dei quattro previsti degli azzurri nel Girone C della fase finale dei Mondiali 2026 di cricket T20 la diretta tv sarà prevista su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go, NOW, ICC. 🔗 Leggi su Oasport.it

italia nepal oggi mondiali cricket t20 2026 orario tv programma streaming

© Oasport.it - Italia-Nepal oggi, Mondiali cricket T20 2026: orario, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Italia Nepal

Quando gioca l’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026 e dove vederla in tv: orari, avversarie, streaming

Quando gioca l’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026 e dove vederla in tv: orari, avversarie, streaming L’Italia partecipa ai Mondiali di cricket T20 in India e Sri Lanka, con partite dal 7 febbraio all’8 marzo.

Cricket, l’Italia sfida il Nepal ai Mondiali T20: pronostico da sovvertire a Mumbai

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Italia Nepal

Argomenti discussi: Mondiali di Cricket: l'Italia affronta il Nepal a Mumbai. A tifare ci sarà anche... Sandokan; Dove vedere in tv Italia-Nepal, Mondiali cricket T20 2026: orario, programma, streaming; Cricket, l’Italia sfida il Nepal ai Mondiali T20: pronostico da sovvertire a Mumbai; Quando gioca l’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026 e dove vederla in tv: orari, avversarie, streaming.

Cricket, l’Italia sfida il Nepal ai Mondiali T20: pronostico da sovvertire a MumbaiGiovedì 12 febbraio, alle ore 10.30 italiane, gli azzurri del cricket sfideranno il Nepal ai Mondiali T20 in corso in India e Sri Lanka: al Wankhede ... oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Nepal, Mondiali cricket T20 2026: orario, programma, streamingNella Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, l'Italia è subito chiamata a riscattare la sconfitta all'esordio nel Girone C, ... oasport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.