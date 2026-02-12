Italia-Nepal oggi Mondiali cricket T20 2026 | orario tv programma streaming

Oggi l’Italia scende in campo contro il Nepal nel secondo match del Girone C ai Mondiali di cricket T20 2026. La partita si gioca in India e Sri Lanka, e gli azzurri cercano di fare bene subito, in un torneo che si sta già accendendo. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta in tv, streaming o su altri mezzi, con l’obiettivo di portare a casa punti importanti.

La Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, chiama l'Italia a disputare subito il secondo match della prima fase a gironi: gli azzurri, impegnati nel Girone C della manifestazione iridata, affronteranno il Nepal. Il match è in programma oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 10.30 italiane, al Wankhede Stadium di Mumbai, in India: all'esordio l'Italia ha ceduto alla Scozia, mentre il Nepal è stato sconfitto dall'Inghilterra. Nel ranking mondiale il Nepal si trova al 16° posto, mentre l'Italia risulta essere 27ma. Per Italia-Nepal, secondo match dei quattro previsti degli azzurri nel Girone C della fase finale dei Mondiali 2026 di cricket T20 la diretta tv sarà prevista su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go, NOW, ICC.

