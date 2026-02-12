EPICI! L’Italia conquista una indelebile vittoria ai Mondiali T20 di cricket | battuto il Nepal sotto gli occhi di Sandokan!
L’Italia conquista la sua prima vittoria ai Mondiali T20 di cricket, battendo il Nepal a Mumbai. Gli azzurri sorprendono tutti e scrivono una pagina storica, sotto gli occhi di Sandokan, con una prestazione che resterà impressa. È un risultato importante per il cricket italiano, che finalmente lascia il segno in una competizione mondiale.
L’ Italia del cricket scrive una magnifica pagina di storia: al Wankhede Stadium di Mumbai, in India, gli azzurri conquistano la prima vittoria in assoluto nella Coppa del Mondo T20. Nel secondo match del Girone C della manifestazione iridata, infatti, l’Italia annichilisce il Nepal, battuto con lo score di 1240 (12.4)-123 (19.3), imponendosi per 10 wickets. Gli himalayani avevano ceduto di misura all’esordio contro la quotatissima Inghilterra, inoltre precedono gli azzurri di undici posizioni nel ranking mondiale (16 contro 27), quindi il match sulla carta si presentava complicato per l’Italia, che dopo la sonora sconfitta subita contro la Scozia, invece, ha disputato il match perfetto. 🔗 Leggi su Oasport.it
