Cremonese zero gol e un po’ di rimpianti con il Toro Ora tocca tifare Fiorentina

La Cremonese non ha segnato nel match contro il Torino, che ha portato a un pareggio. Il Torino, ormai sicuro di una posizione tranquilla in classifica, ha affrontato la partita senza rischiare troppo. La squadra di casa si è impegnata, ma non è riuscita a trovare la rete, lasciando spazio a qualche rammarico tra i tifosi. Ora, i supporter della Cremonese si concentrano sulla prossima partita contro la Fiorentina.

La Cremonese ci prova, ma non riesce ad andare oltre il pareggio con un Torino, che pur avendo ormai raggiunto la zona tranquilla della classifica, gioca giustamente la sua partita senza regalare nulla ai grigiorossi. Sarà il posticipo di domani sera tra Lecce e Fiorentina a definire l’effettivo valore del punto colto dalla squadra di Giampaolo, che ha avuto diverse buone occasioni e si è vista annullare per un fallo sul portiere il gol firmato da Baschirotto al 16’ della ripresa, ma ha anche rischiato di rimanere a mani vuote al 4’ di recupero, quando solo una prodezza di Audero ha impedito al neo-entrato Kulenovic di mettere a segno il gol-beffa dei granata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese, zero gol e un po’ di rimpianti con il Toro. Ora tocca tifare Fiorentina TORO - CREMONESE 1-0 E il CONFRONTO PRIMA MARATONA - TIFOSI. VITTORIA CHE TI FA RESPIRARE Notizie correlate Leggi anche: Cremonese bloccata dal Torino in uno scialbo 0-0: domani dovrà tifare... Fiorentina Diretta gol Serie A: tris del Sassuolo in casa del Pisa, ora tocca a Napoli FiorentinaCalciomercato Milan: Maignan rinnova, arrivano novità importanti su Mateta! Gli ultimi sviluppi non lasciano dubbi Calciomercato Genoa: anticipato il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Cagliari batte la Cremonese e allontana i fantasmi: 1-0 con gol di Esposito; Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari; Cagliari - Cremonese (1-0) Serie A 2025; Il Cagliari torna a vincere, Cremonese in ginocchio: 1-0 firmato Esposito. Cremonese, zero gol e un po’ di rimpianti con il Toro. Ora tocca tifare FiorentinaLa Cremonese ci prova, ma non riesce ad andare oltre il pareggio con un Torino, che pur avendo ormai raggiunto la zona tranquilla della classifica, gioca giustamente la sua partita senza regalare ... sport.quotidiano.net Cremonese-Torino, moviola: ecco perché la A a 20 non serve, unico brivido gol revocatoLa sfida salvezza Cremonese-Torino si accende un pochino solo nella ripresa dopo 45’ inguardabili, l’arbitro Fabbri condizionato dal Var: tre gli ammoniti ... sport.virgilio.it Il #Var condanna la Cremonese: tolto un gol a Baschirotto. Toro, un punto che sa di salvezza! x.com Termina in pareggio il lunch match No one break the deadlock #CremoneseTorino facebook