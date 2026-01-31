Diretta gol Serie A | tris del Sassuolo in casa del Pisa ora tocca a Napoli Fiorentina

Il Sassuolo segna tre gol in trasferta contro il Pisa, portandosi in vantaggio nelle partite della 23esima giornata di Serie A. I neroverdi dominano sul campo e si portano a casa una vittoria importante, mentre il Pisa fatica a reagire. Ora tocca al Napoli e alla Fiorentina, che scendono in campo nel prossimo turno. La giornata prosegue con altre sfide e aggiornamenti in tempo reale.

