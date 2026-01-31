Diretta gol Serie A | tris del Sassuolo in casa del Pisa ora tocca a Napoli Fiorentina
Il Sassuolo segna tre gol in trasferta contro il Pisa, portandosi in vantaggio nelle partite della 23esima giornata di Serie A. I neroverdi dominano sul campo e si portano a casa una vittoria importante, mentre il Pisa fatica a reagire. Ora tocca al Napoli e alla Fiorentina, che scendono in campo nel prossimo turno. La giornata prosegue con altre sfide e aggiornamenti in tempo reale.
Approfondimenti su Sassuolo Pisa
Diretta gol Serie A: tris del Sassuolo in casa del Pisa
Il Sassuolo mette a segno un tris in trasferta contro il Pisa, dominando la partita dalla prima all’ultimo minuto.
Diretta gol Serie A, alle 18 Atalanta Fiorentina poi Roma Napoli alle 20.45. Ora c’è Pisa Inter LIVE 0-0: attacca costantemente il Pisa
Ultime notizie su Sassuolo Pisa
Risultati Serie A, classifica/ Tris del Sassuolo a Pisa! Diretta gol live score (oggi sabato 31 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 31 gennaio 2026, delle partite per la 23^ giornata in programma. ilsussidiario.net
Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3. Alle 18 si gioca Napoli-Fiorentina, alle 20.45 Cagliari-VeronaLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3. Alle 18 si gioca Napoli-Fiorentina, alle 20.45 Cagliari-Verona ... tg24.sky.it
