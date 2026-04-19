Cremonese bloccata dal Torino in uno scialbo 0-0 | domani dovrà tifare Fiorentina

Nella partita tra Cremonese e Torino, terminata con un pareggio a reti inviolate, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La Cremonese ha schierato un modulo 4-4-2, con il portiere Audero e i difensori Floriani Mussolini e Baschirotto. Al 15° minuto del secondo tempo, è entrato Zerbin al posto di Floriani Mussolini. La squadra di casa dovrà ora concentrarsi sulla prossima sfida contro la Fiorentina.

Cremonese-Torino 0-0 Cremonese (4-4-2): Audero 6.5; Floriani Mussolini 6.5 (15' st Zerbin 6), Baschirotto 6.5, Luperto 6 (39' st Barbieri sv), Pezzella 6; Terracciano 6, Bondo 6, Grassi 6.5 (28' st Payero 6), Vandeputte 5.5 (14' st Okereke 5.5); Bonazzoli 5.5, Sanabria 5 (39' st Djuric sv). In panchina: Silvestri, Nava, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Folino. Allenatore: Giampaolo 6. Torino (3-4-1-2): Paleari 6.5; Coco 6.5, Maripan 6 (23' st Marianucci 6), Ebosse 6; Pedersen 6.5, Casadei 6, Gineitis 6, Obrador 5.5 (31' st Biraghi 6); Vlasic 5.5 (31' st Anjorin 6); Simeone 5 (23' st Njie 5 (45' st Kulenovic sv)), Adams 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cremonese bloccata dal Torino in uno scialbo 0-0: domani dovrà tifare... Fiorentina Notizie correlate La Cremonese di Giampaolo vince contro il Parma e va a -1 dalla Fiorentina: la Viola dovrà dare il massimo domaniIl cambio allenatore scuote la Cremonese, che batte per 2-0 il Parma di Cuesta e sale a 27 punti. Domani il posticipo allo Zini contro la Fiorentina. Cremonese, Nicola ritrova Terracciano in difesaDomani mattina la Cremonese lascerà il ritiro a Torre Boldone dove si è trattenuta per un paio di giorni a preparare la delicata sfida salvezza... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Cremonese recrimina per un gol annullato, contro il Torino finisce 0-0; Pronostico Cremonese-Torino quote analisi 33 giornata Serie A; Cremonese vivace ma sprecona: il VAR cancella il gol e il Torino si salva in un pari senza reti; Pronostici Cremonese-Torino: Statistiche, Dove in TV 19.04.2026 Serie A. Moviola Cremonese Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26Moviola Cremonese Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com La Cremonese recrimina per un gol annullato, contro il Torino finisce 0-0Un primo tempo bloccato, una ripresa nettamente più ritmata, ma senza gol. La Cremonese pareggia 0-0 contro il Torino: allo Zini grandi proteste dei grigiorossi per un gol annullato a Baschirotto. I ... cremonaoggi.it CREMONESE-TORO facebook