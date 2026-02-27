Baschirotto non recupera per Cremonese-Milan tegola Cremonese

La Cremonese dovrà fare a meno di Baschirotto per la partita di domenica contro il Milan, un’assenza che complica i piani della squadra in vista di questa sfida importante. Il difensore non si è ripreso e non sarà disponibile, creando una tegola per i grigiorossi. La formazione lombarda si prepara quindi a una gara con alcune assenze rilevanti.

Non arrivano buone notizie per la Cremonese in vista della partita di domenica contro il Milan, fondamentale per il cammino dei grigiorossi in questo campionato. Raggiunta al terzultimo posto da Lecce e Fiorentina, la Cremonese deve cambiare marcia se non vuole rischiare di dire addio alla Serie A dopo un'ottima prima parte di stagione. Contro il Milan sarà battaglia in campo con la squadra di Davide Nicola alla ricerca di quei punti che possano avvicinare la formazione alla salvezza. I grigiorossi dovranno fare a meno, però, del proprio leader difensivo con Federico Baschirotto che non recupererà per la partita contro gli uomini di Massimiliano Allegri.