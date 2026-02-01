Cremonese Inter 0-2 | finisce così allo Zini Lautaro e Zielinski regalano i tre punti a Chivu

Alle 18 allo Zini si gioca Cremonese-Inter, un match importante per il 23° turno di Serie A. La Cremonese cerca di fare risultato davanti al suo pubblico, ma l’Inter si presenta forte e determinata. Alla fine, Lautaro e Zielinski segnano due gol e portano i tre punti a Chivu, che sorride dopo una vittoria decisiva.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 allo Zini per Cremonese Inter, match valido per il 23° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Giovanni Zini per Cremonese Inter, match valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie A 202526. Grigiorossi reduci dal KO per 1 a 0 contro il Sassuolo, e attualmente al 14° posto in classifica con 23 punti. Nerazzurri reduci dalla vittoria per 6 a 2 sul Pisa e primi in classifica a 52 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. FINITA Sei i minuti di recupero 83? – Palo di Zerbin! Poi sul proseguo dell’azione Sommer limita Vardy e subisce fallo 80? – Tiro-cross di Pezzella, palla sul fondo 51? – Riprende il gioco, Audero sta bene. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cremonese Inter 0-2: finisce così allo Zini. Lautaro e Zielinski regalano i tre punti a Chivu Approfondimenti su Cremonese Inter Inter, doppio colpo allo Zini: 2-0 alla Cremonese L’Inter espugna lo Zini con un netto 2-0 e si prende tre punti importanti in Serie A. L’Inter fatica, poi Lautaro sentenzia il Pisa: Chivu ritrova i tre punti Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cremonese Inter Argomenti discussi: Cremonese-Inter: orari e dove vederla in TV; Borussia Dortmund-Inter 0-2, Chivu: Playoff col Benfica di Mourinho? No, io ora penso soltanto alla Cremonese; Calcio Live News: in campo Cremonese-Inter (0-2), Audero sfiorato da un petardo lanciato in campo; Cremonese-Inter pronostico e quote, la chicca sul risultato esatto. Cremonese-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro Martinez bomber vero (7,5), Zielinski elegante (7). Applausi a Sommer (6,5)La sfida, allo Zini, tra Cremonese e Inter si conclude con la vittoria dei nerazzurri per 2-0. Nel primo tempo le firme di Lautaro Martinez e Zielinski. Il capitano dell'Inter arriva a ... leggo.it L'Inter vince 2-0 in casa della Cremonese ed allunga a +8 sul MilanBastano due gol nel primo tempo all'Inter per vincere in casa della Cremonese ed allungare momentaneamente a +8 in testa alla classifica sul Milan. (ANSA) ... ansa.it Brutta scena allo Zini La partita era stata momentaneamente interrotta circa al 49' per soccorrere Audero a cui è scoppiato un petardo vicinissimo (lanciato dalla zona occupata dai tifosi nerazzurri) #Tuttosport #Audero #Cremonese #Inter - facebook.com facebook Qualche momento di apprensione durante Cremonese-Inter: Emil Audero è rimasto a terra dopo l'esplosione di un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri all'interno dell'area in cui si trovava il portiere della squadra di casa. Audero è rimasto a terra per qualche m x.com

