La Cremonese scende in campo oggi allo stadio Zini contro il Torino in una partita che potrebbe decidere il loro destino in questa stagione. La squadra ha bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella salvezza, mentre gli avversari cercano di consolidare la propria posizione in classifica. La sfida si presenta come un momento chiave, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti.

La Cremonese affronta oggi, domenica 19 aprile 2026, una sfida decisiva nello stadio Zini contro il Torino per tentare di mantenere vive le speranze di salvezza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12:30, in un momento cruciale del campionato dove i grigiorossi si trovano a lottare direttamente con il Lecce, squadra pugliese che dispone di un calendario apparentemente più favorevole nelle ultime sei giornate. Psicologia e gestione tecnica nel derby della salvezza. Marco Giampaolo ha delineato la necessità di ritrovare un carattere forte all’interno del gruppo, sottolineando come serva una squadra dotata di anima per compiere le azioni corrette sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremonese, sfida tra vita o morte contro il Torino: serve anima

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