Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha commentato l’imminente derby di Milano, affermando che per i rossoneri si tratta di una sfida decisiva. Ha sottolineato come l’allenatore Allegri abbia contribuito a ridare un’identità alla squadra, rendendo l’evento ancora più importante per il club. Le sue parole evidenziano l’attesa e l’importanza di questa partita per il team milanese.

Mancano ormai solo due giorni all'appuntamento più atteso di tutta la Serie A. Domenica 8 marzo alle ore 20:45 andrà in scena Milan-Inter, il derby della Madonnina. A parlare del match è stato Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan. Ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex centrocampista rossonero ha voluto rivelare quale derby è quello a cui è più legato, per poi spostarsi a parlare di Allegri e Chivu. Ecco, di seguito, le sue parole: Sul derby a cui tiene di più: «Il derby a cui sono più legato? I due di Champions nel 2003. Ma in generale, tutti i derby sono stati un’esperienza incredibile: le due curve, il rumore dello stadio, l’adrenalina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ambrosini: “Derby, vita o morte? Per il Milan lo è. Allegri ha ridato un’anima ai rossoneri”

Milan, lo Scudetto passa dal derby ma prima i rossoneri di Allegri non possono sbagliare: il calendarioIl 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come, sebbene Massimiliano Allegri continui a ripetere come sia la qualificazione in Champions...

Leggi anche: Verso Milan-Inter, Ranocchia carica l’ambiente: “Vita o morte? Leao ha descritto molto bene il derby”

Contenuti e approfondimenti su Ambrosini Derby vita o morte Per il....

Temi più discussi: Ambrosini ricorda: Con l’Inter c’era grande rivalità ma in Europa comandavamo noi. Al primo...; Ambrosini: Nel mio primo derby ero pietrificato. La rivalità con l'Inter era bella, eravamo due...; Ambrosini: Nel mio primo derby ero pietrificato. Quando sono entrato in campo non sapevo dove fossi.

Ambrosini: Scudetto Inter a prescindere dal derby. Chivu? Ha cambiato comunicazione di recente...La Gazzetta dello Sport ha intervistato anche Massimo Ambrosini, storico centrocampista del Milan e oggi opinionista per Dazn e Prime. Il mio primo derby fu il 10 marzo 1996, entrai dalla panchina e ... msn.com

Ambrosini: Milan può riaprire lo scudetto? Direi di no. Esposito-Camarda? Andiamoci pianoIntervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Milan Ambrosini ha parlato del derby di domenica sera contro l'Inter ... msn.com

Ambrosini predica calma su Camarda: "Alla sua età Pio Esposito era ancora in Primavera" x.com

Ambrosini a Legends Road: «La fascia del Milan Un onore e un peso enorme» https://www.milannews24.com/ambrosini-parole-dazn-milan-inter-derby/ #Ambrosini #Milan #DAZN #LegendsRoad - facebook.com facebook