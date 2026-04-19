Cremonese parla Giacchetta | Siamo soddisfatti del lavoro del nuovo allenatore sta affrontando gare molto complesse

Il responsabile della Cremonese ha commentato il lavoro del nuovo allenatore, affermando di essere soddisfatto dei risultati ottenuti finora. Ha aggiunto che la squadra sta affrontando partite molto difficili, ma il tecnico sta gestendo bene le sfide. La squadra ha mostrato miglioramenti nelle ultime gare, secondo quanto dichiarato. Nessun dettaglio specifico sulle strategie adottate o sui risultati delle singole partite è stato fornito.

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