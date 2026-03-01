Cremonese parla Giacchetta | Tutte le sfide non sono mai perse in partenza lo spirito per una squadra come la nostra deve essere importante

Da calcionews24.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore sportivo della Cremonese ha commentato prima della partita contro il Milan, sottolineando che nessuna sfida è persa in partenza e che lo spirito è fondamentale per la squadra. Ha evidenziato l'importanza di mantenere un atteggiamento positivo, indipendentemente dall’avversario. Le sue parole sono state rilasciate nel momento che anticipa l’incontro di campionato.

Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego» Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milan, Tare nel pre partita: «Il nostro obiettivo era ridare stabilità. Creare una squadra che può raggiungere la Champions» Udinese Fiorentina, otto anni dopo la tragedia: la sfida che rinnova il ricordo di Davide Astori e unisce i tifosi nel segno della memoria Pierluigi Collina svela: «L’obiettivo è eliminare, o limitare, le perdite di tempo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cremonese parla giacchetta tutte le sfide non sono mai perse in partenza lo spirito per una squadra come la nostra deve essere importante
© Calcionews24.com - Cremonese, parla Giacchetta: «Tutte le sfide non sono mai perse in partenza, lo spirito per una squadra come la nostra deve essere importante»

Cremonese, il ds Giacchetta annuncia: «Mercato? La squadra avrebbe bisogno di qualche ritocco ma…»Ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha espresso la soddisfazione di sfidare la Juventus a Torino.

Cremonese, il ds Giacchetta annuncia: «Oltre a Vardy non abbiamo grandi campioni, serve questo spirito. Vedremo se nelle ultime 24 ore…»Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Icardi Juventus, sondaggio dei bianconeri per...

Approfondimenti e contenuti su Cremonese.

Discussioni sull' argomento La Roma? Per Giacchetta, il diesse della Cremo, era già fortissima, come mister Gasp. E adesso ha pure un bomber, Malen in più; DAZN - Cremonese, Giacchetta: Vogliamo provare fino alla fine a restare in questa categoria, tifosi fantastici.

Cremonese, Giacchetta: Nessuna sfida è persa in partenza, lo spirito conta tantoSimone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Milan: Contro squadre di questo. tuttomercatoweb.com

Cremonese, Giacchetta: Nessuna sfida è persa in partenza, dobbiamo restare viviSimone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Milan: Contro squadre di questo. tuttomercatoweb.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.