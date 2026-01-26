Elia Rosa scomparso da Tormarancia i genitori | Siamo preoccupati sta affrontando un periodo difficile
Elia Rosa, residente a Tormarancia, è scomparso recentemente, suscitando preoccupazione tra i suoi familiari. I genitori dell’uomo hanno espresso apprensione, sottolineando che sta attraversando un periodo complicato. La comunità si unisce nel cercare di rintracciarlo e nel fornire eventuali informazioni utili alle autorità.
Sono giorni di apprensione per i famigliari di Elia Rosa, scomparso da Tormarancia. Sta attraversando un momento difficile.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Macchina delle ricerche a Tor Marancia per Elia. Appello per il 33enne scomparso: Ha il pacemaker.
Elia Rosa scomparso il 20 gennaio da Tor Marancia, appello per ritrovarloSparito da quasi una settimana. Cresce la preoccupazione dei familiari di Elia Rosa, il 33enne scomparso dalla zona di Tor Marancia lo scorso 20 gennaio. Uscito dalla propria abitazione, del 33enne ... romatoday.it
Macchina delle ricerche a Tor Marancia per Elia. Appello per il 33enne scomparso: Ha il pacemakerAumenta la preoccupazione per Elia Rosa, il giovane di Tor Marancia del quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio del 20 gennaio scorso. L’uomo di 33 anni è stato visto per l’ultima volta ne ... msn.com
