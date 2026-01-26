Elia Rosa scomparso da Tormarancia i genitori | Siamo preoccupati sta affrontando un periodo difficile

Elia Rosa, residente a Tormarancia, è scomparso recentemente, suscitando preoccupazione tra i suoi familiari. I genitori dell’uomo hanno espresso apprensione, sottolineando che sta attraversando un periodo complicato. La comunità si unisce nel cercare di rintracciarlo e nel fornire eventuali informazioni utili alle autorità.

