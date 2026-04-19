La Cremonese si prepara a scendere in campo contro il Torino, con l’obiettivo di ottenere una vittoria dopo due sconfitte consecutive contro Bologna e Cagliari. La partita si svolgerà oggi alle 12 e rappresenta un’occasione decisiva per la squadra di cercare di evitare la retrocessione. La squadra si presenta con la necessità di conquistare punti per mantenere vive le speranze di salvezza.

Reduce da due sconfitte con Bologna e Cagliari, la Cremonese è obbligata a tornare alla vittoria nel match odierno con il Torino che si giocherà alle 12.30 allo ’Zini’. I numeri della classifica stanno restringendo la lotta per non fare compagnia a Verona e Pisa nella discesa in serie B ad un duello tra il Lecce e la squadra grigiorossa. In attesa di conoscere l’esito del delicato posticipo di domani tra i salentini e la Fiorentina, la formazione di Giampaolo è chiamata a provare l’allungo. Baschirotto e compagni con i granata (ormai fuori dalla zona-pericolo, ma certo poco disposti a fare regali) devono mettere in campo tutte le risorse a...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese, oggi o mai più. Ultima spiaggia salvezza

Notizie correlate

Ultima spiaggia salvezza: "Cremonese, niente alibi"La Cremonese rende visita al Cagliari (ore 15) con la consapevolezza di non poter sbagliare.

Cremonese, con il Cagliari è uno scontro salvezza che sa di ultima spiaggiaCremona, 10 aprile 2026 – I risultati dell’ultimo turno hanno attribuito un’importanza del tutta speciale a Cagliari-Cremonese che si giocherà in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cagliari, Pisacane: Con la Cremonese una finalissima, ma non decisiva; Cremonese, unisci et impera; Al momento per decidere la terza retrocessa in B si giocherebbe lo spareggio; A cosa è servito il cambio dell’allenatore alla Cremonese? A poco come ha sottolineato Giorgio Barbieri.

Cremonese, oggi o mai più. Ultima spiaggia salvezzaReduce da due sconfitte con Bologna e Cagliari, la Cremonese è obbligata a tornare alla vittoria nel match odierno con il Torino che si giocherà alle 12.30 allo ’Zini’. I numeri della classifica ... sport.quotidiano.net

Cremonese-Bologna 1-2, le pagelle: Maleh un disastro, Miranda incontenibileCREMONESE-BOLOGNA: IL RISULTATO FINALE CREMONESE Audero 5 - Non impeccabile sul raddoppio di Rowe. Terracciano 5 - Non riesce mai a prendere le misure da Miranda e Rowe. Luperto 5.5 - Tiene Castro a d ... msn.com

DAI CREMO! #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremonese #CremoneseTorino #CreTor facebook

Se finisce così #NapoliLazio, se venerdì il Napoli non batte in casa la Cremonese già domenica l’Inter può laurearsi campione d’Italia vincendo a Torino x.com