Cremonese con il Cagliari è uno scontro salvezza che sa di ultima spiaggia

Sabato 11 aprile alle 15 si giocherà a Cagliari il match tra la Cremonese e la squadra locale, in un incontro che vale molto per la classifica. I risultati dell’ultimo turno hanno reso questa partita decisiva per le ambizioni di salvezza di entrambe le formazioni. La gara si svolgerà in un momento in cui le posizioni in classifica sono molto strette e ogni punto può fare la differenza.

Cremona, 10 aprile 2026 – I risultati dell’ultimo turno hanno attribuito un’importanza del tutta speciale a Cagliari-Cremonese che si giocherà in Sardegna sabato 11 aprile alle 15. Un autentico spareggio diretto tra gli isolani, che sono stati assorbiti dalla lotta per non retrocedere, e per i grigiorossi, al terzultimo posto con il Lecce. Una sfida dalle mille motivazioni, a cominciare dai tanti ex sui due fronti ( partendo dai due allenatori, passando attraverso Gaetano, sino ad arrivare al fresco ex Luperto ), ma che, soprattutto, mette in palio punti dal valore doppio e che, come spesso capita in simili circostanze, potrebbero determinare l’esito di un’intera annata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremonese, con il Cagliari è uno scontro salvezza che sa di ultima spiaggia Leggi anche: Cremonese-Genoa, il patto dello Zini: uno 0-0 che sa di prudenza Cremonese, lo stop con il Bologna complica la corsa salvezza. A Cagliari impossibile sbagliareCremona, 5 aprile 2026 – Ritorno amaro allo “Zini” sulla panchina della Cremonese per Marco Giampaolo. Temi più discussi: Cagliari-Cremonese, i biglietti: due fasi di vendita; Cagliari, Pasquetta in ritiro: Pisacane a rischio, decisiva la sfida con la Cremonese; Cagliari, ritiro punitivo verso la Cremonese. E ora rischia anche Pisacane; Cagliari-Cremonese: probabili formazioni e statistiche. Cagliari Cremonese, Pisacane punta sulla qualità delle fasce: avanti con Obert e Palestra! Le ultimeCagliari Cremonese, il tecnico rossoblù punta sulla qualità di Obert e Palestra contro la formazione di Giampaolo. Le ultime ... cagliarinews24.com Cagliari-Cremonese: nei match in A, il bomber è OliveiraVerso Cagliari-Cremonese, i precedenti in Serie A e i bomber storici: Oliveira simbolo dei rossoblù nelle sfide del passato. calciocasteddu.it Una figura centrale della storia sociale e culturale cremonese: riconoscimento del Lions Club Cremona Europea per il servizio al territorio Leggi tutto - facebook.com facebook #Cagliari in ritiro punitivo da domani per preparare al meglio il delicato scontro salvezza di sabato contro la Cremonese. Vietato sbagliare. I sardi non vincono da 8 gare e ora anche l’operato del tecnico Fabio #Pisacane è finito sotto la lente d’ingrandimento… x.com