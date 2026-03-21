La Cremonese di Giampaolo ha vinto 2-0 contro il Parma di Cuesta, portandosi a 27 punti e diventando temporaneamente terzultima in classifica. La squadra ha sfruttato il cambio di allenatore per ottenere questa vittoria, mentre la Fiorentina, prossima avversaria, dovrà affrontare l’Inter in un match decisivo. La partita ha visto le due squadre scendere in campo con obiettivi diversi.

Il cambio allenatore scuote la Cremonese, che batte per 2-0 il Parma di Cuesta e sale a 27 punti. Gli uomini di Giampaolo sono ora terzultimi, a meno 1 dalla Fiorentina, che domenica affronterà un match cruciale contro l’ Inter: un motivo in più per dare il massimo. Parma-Cremonese, il match. I grigiorossi si regalano un’ultima occasione, riuscendo a vincere dopo 15 partite senza risultati: decisivi il sinistro di Maleh al 54° e quello di Vandeputte al 68°, su assist di Vardy. Tre punti di platino per la Cremonese. Tale risultato mette ovviamente pressione alla Viola, che domani avrà una partita piuttosto complicata. Dovrà tentare il colpo grosso, ma com’è che si dice? Tentar non nuoce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Cremonese di Giampaolo vince contro il Parma e va a -1 dalla Fiorentina: la Viola dovrà dare il massimo domani

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