Domani il posticipo allo Zini contro la Fiorentina Cremonese Nicola ritrova Terracciano in difesa

Domani mattina la Cremonese lascerà il ritiro di Torre Boldone, dove si è allenata negli ultimi giorni, per affrontare lo scontro allo Zini contro la Fiorentina. La squadra di Nicola ha deciso di schierare Terracciano nella linea difensiva, mentre il resto della formazione sarà annunciato poco prima del calcio d’inizio. La partita è il posticipo della giornata di campionato.

Domani mattina la Cremonese lascerà il ritiro a Torre Boldone dove si è trattenuta per un paio di giorni a preparare la delicata sfida salvezza contro la Fiorentina. I grigiorossi si alleneranno infatti nel pomeriggio nella loro sede presso il Centro Arvedi e resteranno insieme fino al momento della partita, domani alle 20.45 allo Zini. Assenti Baschirotto (defezione molto pesante e il rientro è previsto almeno per aprile), Collocolo e Moumbagna per infortunio. Salterà la gara anche Pezzella a cui il giudice sportivo ha appioppato una giornata di squalifica, ma in difesa tornerà tra i disponibili Terracciano. La Cremonese, dopo aver perso lo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Domani il posticipo allo Zini contro la Fiorentina. Cremonese, Nicola ritrova Terracciano in difesa Articoli correlati Cremonese Cagliari 2-2: finale pazzesco allo Zini! Il 2006 Trepy all’esordio in Serie A pareggia allo scadereUn finale thrilling allo Stadio “Giovanni Zini” nega la gioia dei tre punti alla Cremonese e regala un pareggio insperato al Cagliari. La Cremonese scappa, il Cagliari non si arrende: 2-2 allo ZiniJohnsen e Vardy portano sul 2-0 i grigiorossi, nella ripresa la risposta sarda con Adopo e Trepy CREMONA - Sfuma il ritorno alla vittoria per la... CALCIO SERIE A: Fiorentina-Cremonese, il commento di fine gara (1-0) Contenuti e approfondimenti su Domani il posticipo allo Zini contro la... Argomenti discussi: Primavera 2. Il programma della 22° giornata: domani un posticipo; Sarri: I tifosi per me avranno sempre un peso, domani andrò sotto la Nord. Si prospetta un altro anno zero. Roma-Juventus, dove vedere il posticipo in streaming e diretta TVGasperini cerca di saldare il quarto posto per la Champions League, Spalletti prova a dare una scossa alla squadra in un momento molto difficile ... msn.com