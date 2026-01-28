Fucecchio | smantellata raffineria di cocaina sequestrati 34 chili di droga

Le forze dell’ordine hanno smantellato una vera e propria raffineria di cocaina a Fucecchio. Durante l’operazione hanno sequestrato 34 chili di droga, pronti a essere venduti sul mercato. La sostanza avrebbe potuto portare nelle casse dei trafficanti più di 700.000 euro. L’indagine è partita da alcune segnalazioni e ha portato all’arresto di alcuni sospetti. La droga era nascosta in un deposito nascosto, e ora si cerca di capire chi ci fosse dietro questa organizzazione.

FUCECCHIO (FIRENZE) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Empoli hanno smantellato a Fucecchio una vera e propria fabbrica di cocaina. Scovati 34 chili di droga che avrebbero fruttato più di 700.000 euro una volta spacciati. I militari hanno arrestato quattro persone, un albanese e tre colombiani, per l'ipotesi di reato di detenzione, produzione e raffinazione di sostanza stupefacente. In particolare i Carabinieri avrebbero notato degli strani movimenti nei pressi dell'abitazione dell'uomo albanese decidendo di approfondire la situazione con la perquisizione dei locali di pertinenza della sua casa.

