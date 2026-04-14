Nel primo trimestre del 2026, i tassi di interesse sui prestiti in Italia sono scesi sotto l’8%, portando a una riduzione dei costi per i consumatori. La diminuzione si riscontra in diverse aree del paese, con le province dell’Emilia che mostrano un calo più pronunciato rispetto ad altre regioni. I dati indicano un trend di calo che interessa il mercato del credito e i tassi applicati ai prestiti personali.

Il mercato dei prestiti in Italia sta vivendo una fase di allentamento dei costi per i consumatori nel primo trimestre del 2026, con un calo significativo dei tassi d’interesse che tocca in modo particolare le province emiliane. Mentre la media nazionale per i prestiti personali è scesa sotto la soglia dell’8% a marzo, i dati evidenziano dinamiche territoriali molto diverse: se a Piacenza e Ferrara si registrano le richieste più consistenti in termini di importo, la provincia di Forlì-Cesena si distingue per essere quella dove si accendono i finanziamenti più contenuti della regione attraverso la cessione del quinto. L’andamento dei tassi e la nuova convenienza per il credito al consumo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Credito in calo: i tassi scendono sotto l’8%, l’Emilia risponde

Finanziamenti, il 2025 sorride anche ad Arezzo: tassi in calo e più creditoArezzo, 2 febbraio 2026 – Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei finanziamenti, caratterizzato da tassi di interesse in discesa rispetto...

Mutui: in Emilia-Romagna a marzo tassi d’interesse in caloDopo alcuni mesi di rialzi per quanto riguarda il tasso fisso e di stabilità per il variabile, a marzo il TAN medio dei mutui torna a scendere.