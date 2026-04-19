Costone | bruciante sconfitta casalinga Tarros La Spezia colpo al PalaOrlandi

In un incontro combattuto, la squadra di casa ha subito una sconfitta per tre punti, con il punteggio finale di 73-76 contro la squadra ospite. Tra i giocatori in campo, Masciarelli e Nasello hanno segnato 17 punti ciascuno, mentre Zocca ha totalizzato 11. La partita si è svolta al PalaOrlandi, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per ottenere la vittoria.

COSTONE 73 LA SPEZIA 76 COSTONE: Masciarelli 17, Zocca 11, Massari ne, Nasello 17, Paoli F. 1, Paoli M. 3, Zeneli 11, Piattelli, Nannipieri, Ballabio 7, Rosso 6. Allenatore Belletti. LA SPEZIA: Lamperi 5, Pedroni 5, Ramirez 8, Calabrese 25, Sabbadini, Pesenato 19, Deri 2, Petrushevski 2, Giulini 10, Cellerini. Allenatore Ricci. Arbitri: Rossetti, Pampaloni. Parziali: 22-17, 34-36, 47-56. SIENA – Bruciante sconfitta per il Costone, battuto dalla Tarros Spezia al PalaOrlandi per 76-73. Match inteso ed equilibrato, tra due squadre che si giocavano molto in ottica playoff e che si è deciso solo in volata e, in particolare, grazie alla tripla decisiva di Calabrese per la Spezia dopo che un 12 di Zocca dalla lunetta aveva fatto ritrovare la parità ai gialloverdi dopo aver toccato anche il -12 nel terzo periodo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Costone: bruciante sconfitta casalinga. Tarros La Spezia, colpo al PalaOrlandi Notizie correlate Avanti Costone! Al PalaOrlandi assalto a Lucca. Stosa Virtus in trasferta. Ostacolo GrantorinoÈ il match di cartello di giornata: Costone-Lucca, di scena questa sera alle 21 al PalaOrlandi, mette in palio due punti importantissimi per definire... Volley b2 femminile. Timenet, sconfitta bruciante al PalAramini. Giallonere in campo sottotono e mai incisiveTIMENET EMPOLI 0 PONTASSIEVE 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Donati, Mancuso, Mazzini, Salvestrini...