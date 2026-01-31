Una squadra di archeologi ha scoperto di recente una cantina sotterranea nel Peloponneso, in Grecia. Si pensa possa essere la vecchia dimora del “nettare degli Dei”, la bevanda mitica di cui si parla nei miti antichi. La scoperta apre una finestra sul passato, svelando un luogo che potrebbe aver custodito il vino che gli dei dell’Olimpo bevevano tra i banchetti. Ora i ricercatori cercano di capire se questa cantina può davvero essere collegata alle storie che da secoli affascinano gli appassionati di mitologia e archeologia.

Nel cuore dell’antica Grecia, tra i pendii boscosi della Peloponneso, si cela un segreto che sfida il tempo: una cantina sotterranea, scoperta di recente da un team di archeologi, che potrebbe essere la dimora del mitico “nettare degli Dei”. Il ritrovamento, avvenuto durante scavi condotti in prossimità di un antico santuario dedicato a Dioniso, ha suscitato scalpore tra gli esperti di storia greca antica. I reperti trovati — anfore di terracotta con residui di sostanze fermentate, frammenti di vasi con iscrizioni in greco arcaico e tracce di una complessa rete di condotti per il trasporto del vino — suggeriscono che questo non fosse un semplice deposito enologico, ma un luogo sacro legato al culto del vino come elemento divino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alla scoperta del vino mitico: l’antica cantina che racconta il sapore dell’Olimpo

