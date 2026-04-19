Cossato moto scivola su una macchia di gasolio | ferito un 31enne

Nel pomeriggio del 17 aprile a Cossato, un motociclista di 31 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto su una macchia di gasolio vicino a una rotonda. L’incidente si è verificato in una zona trafficata e il ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire.

Un motociclista di 31 anni, originario del territorio vercellese, è finito all’ospedale nel pomeriggio del 17 aprile a seguito di un incidente avvenuto nei pressi di una rotonda a Cossato. Il conducente ha perso il controllo del proprio mezzo a causa di una chiazza di carburante dispersa sull’asfalto, subendo diversi traumi che non hanno presentato una gravità estrema. Dinamica del sinistro e interventi sul posto. L’evento si è verificato quando l’uomo, alla guida della sua moto, si è imbattuto nella macchia di gasolio presente sulla carreggiata, rendendo la superficie stradale estremamente scivolosa proprio in prossimità di un nodo viario caratterizzato dalla presenza di una rotonda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cossato, moto scivola su una macchia di gasolio: ferito un 31enne Notizie correlate È morto Liu Wenham, il rapinatore 31enne ferito in una sparatoria con la polizia a RogoredoÈ morto ieri, sabato 7 febbraio, all'ospedale Niguarda di Milano Liu Wenham, il 31enne di origine cinese coinvolto in una sparatoria con la polizia... Milano, scontro fra un’auto e una moto in via Palizzi: gravemente ferito ragazzo di 18 anniMilano, 11 febbraio 2026 – Un altro grave incidente che coinvolge un giovane sotto i vent’anni a Milano.