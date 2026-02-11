Milano scontro fra un’auto e una moto in via Palizzi | gravemente ferito ragazzo di 18 anni

Questa mattina in via Palizzi a Milano si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito e ora è ricoverato in ospedale. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma le sue condizioni sono serie. La polizia sta indagando per capire come sia successo l’incidente.

Milano, 11 febbraio 2026 – Un altro grave incidente che coinvolge un giovane sotto i vent'anni a Milano. Dopo quello di ieri, mercoledì 10 febbraio a Cernusco sul Naviglio, nell'hinterland est, lo schianto fra un'auto e una moto ha avuto come scenario il cavalcavia di via Palizzi, in zona Quarto Oggiaro. Tutto si è verificato intorno a mezzanotte sul cavalcavia che, per quanto sia leggerment e in curva, presenta tre larghe corsie e induce quindi alla velocità specie nelle ore serali e notturne. Cernusco sul Naviglio, schianto frontale fra auto e scooter sulla provinciale: in fin di vita ragazzo di 20 anni La dinamica .

Questa mattina in via Palizzi si è verificato un incidente tra un’auto e una moto.

