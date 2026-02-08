È morto Liu Wenham il rapinatore 31enne ferito in una sparatoria con la polizia a Rogoredo

È morto ieri all’ospedale Niguarda di Milano Liu Wenham, il 31enne cinese ferito durante una sparatoria con la polizia a Rogoredo. L’uomo era stato colpito nel corso di un’azione delle forze dell’ordine in via Cassanis e, nonostante i tentativi di salvarlo, le ferite sono risultate troppo gravi. La sua morte chiude un episodio che aveva suscitato grande attenzione nella zona.

È morto ieri, sabato 7 febbraio, all'ospedale Niguarda di Milano Liu Wenham, il 31enne di origine cinese coinvolto in una sparatoria con la polizia in via Cassanis a Rogoredo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Liu Wenham Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese Liu Wenham Liu Wenham, il 30enne cinese coinvolto nella sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana in ospedale. Sparatoria Rogoredo, morto dopo 6 giorni il cinese Wenham Liu, ferito dalla polizia dopo aver sottratto loro una pistola È morto dopo sei giorni Wenham Liu, il cinese ferito durante una sparatoria a Rogoredo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Liu Wenham Argomenti discussi: Liu Wenham è morto dopo sei giorni di agonia: era rimasto ferito in una sparatoria con la polizia; Milano, è morto Liu Wenham, rimasto ferito durante una sparatoria con la polizia; Sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana il 30enne ferito; È morto Liu Wenham, il giovane cinese rimasto ferito a Milano in una sparatoria con la polizia. È morto Liu Wenham, il giovane cinese rimasto ferito a Milano in una sparatoria con la poliziaÈ morto nel pomeriggio di ieri Liu Wenham, il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso 1° febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral, in zona Rogoredo, ... today.it Milano. Morto Liu Wenham: il trentenne sparò contro la polizia dopo aver rubato una pistola ad un vigilanteÈ morto dopo una settimana di ricovero all’ospedale Niguarda Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni rimasto gravemente ferito durante una sparatoria con ... laprimapagina.it È morto dopo una settimana di ricovero all'ospedale Niguarda Liu Wenham, il 30enne cinese che il primo febbraio aveva rubato una pistola a un vigilante usandola poi contro dei poliziotti che avevano risposto al fuoco ferendolo gravemente. I fatti erano avven facebook È morto nel pomeriggio di oggi Liu Wenham, il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso 1 febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral, a Milano. L'uomo era ricoverato all'ospedale Niguarda e sin da subito le sue c x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.