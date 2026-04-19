Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz

L'Europa sta pianificando una missione navale con funzione difensiva nello Stretto di Hormuz, una delle rotte energetiche più strategiche al mondo. La missione mira a garantire la sicurezza delle attività marittime nella zona e a favorire la riapertura di questa importante via di passaggio. La decisione fa parte di un'iniziativa più ampia volta a tutelare gli interessi europei nell'area e a mantenere la stabilità nelle acque circostanti.

L'Europa lavora a una missione navale "difensiva" per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz e riaprire una delle rotte energetiche più importanti al mondo. Tra tensioni militari, equilibrio con gli Stati Uniti e tentativi di mediazione con Teheran, il piano punta a stabilizzare l'area evitando un'escalation del conflitto.🔗 Leggi su Fanpage.it Iran, cosa prevede la proposta di pace in 10 punti Notizie correlate Leggi anche: Meloni ora tenta la sponda con Macron e va a Parigi: il piano europeo per riaprire lo stretto di Hormuz Starmer: ‘piano con gli alleati per riaprire lo Stretto di Hormuz’“Alla fine dobbiamo riaprire lo Stretto di Hormuz per garantire stabilità al mercato – afferma Starmer -. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Iran, Wsj: 'Europa lavora a piano per Hormuz senza gli Stati Uniti'; Trump, oggi svolta anti-Iran: Blocco subito lo Stretto di Hormuz. L'effetto su petrolio e Italia; L'Europa prepara un piano per riaprire lo Stretto di Hormuz senza gli Stati Uniti; L’Ue respinge il piano di Trump sui pedaggi nello Stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz è aperto? Il piano dei volenterosi: come Ue e Italia vogliono riaprirlo senza TrumpStretto di Hormuz ancora bloccato: ecco cosa sta succedendo davvero, il piano Ue e il ruolo dell’Italia nella crisi energetica globale. tag24.it Medioriente, l'Europa si muove per liberare lo Stretto di Hormuz senza gli USAE' previsto per venerdì un incontro dei Paesi non belligeranti per mettere a punto un piano post-bellico volto a ripristinare la navigazione nello Stretto di Hormuz ... teleborsa.it Stretto di Hormuz, come fa l’Iran a ricattare il mondo - facebook.com facebook Prima della nuova "chiusura" dello Stretto di Hormuz da parte iraniana, oggi erano riuscite a uscire 6 petroliere. In tempi normali, dallo Stretto ne transitavano 45 al giorno. La crisi energetica mondiale continua. x.com