Il leader dell'opposizione britannica ha annunciato che sta lavorando con gli alleati per trovare un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, Donald Trump ha intensificato le richieste affinché i partner internazionali si impegnino di più nel garantire la sicurezza delle rotte marittime strategiche. La questione riguarda le tensioni nell'area e il controllo delle vie di navigazione.

“Alla fine dobbiamo riaprire lo Stretto di Hormuz per garantire stabilità al mercato – afferma Starmer -. Non è un compito semplice. Per questo stiamo lavorando con tutti i nostri alleati, compresi i partner europei, per mettere a punto un piano collettivo praticabile. Un piano che possa ripristinare la libertà di navigazione nella regione il più rapidamente possibile e attenuare gli effetti economici”. (askanews) (Agenzia Vista) – Londra, 16 marzo 2026 “Il piano per riaprire lo Stretto di Hormuz non sarà, e non è mai stato previsto che sia, una missione della Nato. Londra punta a creare un’alleanza di partner, lavorando con Paesi europei, Stati del Golfo e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Starmer: ‘piano con gli alleati per riaprire lo Stretto di Hormuz’

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