Recentemente si è parlato del ruolo di una “doula della morte” dopo che un’attrice ha annunciato di essere in corso di formazione per questa figura. In Italia, questa professione non è ancora riconosciuta ufficialmente, ma il dibattito si è acceso attorno alle attività che svolge e alle competenze richieste. La figura si occupa di accompagnare le persone nel processo di fine vita, offrendo supporto emotivo e pratico.

Nei giorni scorsi è stato molto ripreso dai media il fatto che la celebre attrice Nicole Kidman ha detto che sta studiando per diventare una “death doula”, cioè una figura professionale che assiste le persone anziane o malate terminali e le loro famiglie, occupandosi di aspetti non medici. Kidman ha raccontato di averlo deciso perché prima che sua madre morisse, nel 2024, lei e la sorella non erano riuscite a darle il tipo di conforto di cui aveva bisogno, e che invece le avrebbero potuto dare dei professionisti. La doula è storicamente una donna che assiste un’altra donna durante la gravidanza, il travaglio, il parto e il periodo immediatamente successivo: non si occupa di aspetti medici o sanitari, bensì dà assistenza fisica, psicologica ed emotiva.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa fa una “doula della morte”

What does a death doula do

Notizie correlate

Nicole Kidman diventerà una “doula della morte”: che cosa significaDurante un recente incontro all’Università di San Francisco, Nicole Kidman ha rivelato di aver intrapreso un percorso per diventare una “doula della...

Leggi anche: Nicole Kidman diventa una doula della morte. Cosa significa e perché ha fatto questa scelta

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Nicole Kidman sarà una doula della morte e apre il dibattito sull'assistenza a chi è in fin di vita; Nicole Kidman diventa una doula della morte. Cosa significa e perché ha fatto questa scelta; Nicole Kidman vuole aiutare le persone a morire, la decisione dopo la perdita della mamma. Cos'è e cosa fa una doula della morte; Nicole Kidman: Diventerò una doula della morte. Mia madre se ne è andata sola, volevamo prenderci cura di lei, ma non era semplice.

Cosa fa una doula della morteNei giorni scorsi è stato molto ripreso dai media il fatto che la celebre attrice Nicole Kidman ha detto che sta studiando per diventare una death doula, cioè una figura professionale che assiste le ... ilpost.it

Nicole Kidman vuole aiutare le persone a morire, la decisione dopo la perdita della mamma. Cos'è e cosa fa una doula della morteNicole Kidman sta pensando a una svolta nella sua vita professionale: l'attrice ha rivelato che si sta formando per diventare una Death doula, una doula ... leggo.it

COSA CERCA LEWA. GILA FENOMENO. SARRI-GASP TRA LOTITO E RANIERI: SAREBBE BASTATO POCO youtu.be/6ILK6CoESbQ x.com

OnePodcast. . Avete mai meditato Ci vuole poco, proprio come suggerisce Vasco Brondi in "Una cosa spirituale". Non servono grandi rituali: a volte basta rivendicare un momento di noia o di inattività per trasformare la ricerca interiore in una forma d’art facebook