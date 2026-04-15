Nicole Kidman diventa una doula della morte Cosa significa e perché ha fatto questa scelta

L’attrice ha annunciato di aver deciso di diventare una doula della morte, un accompagnamento per chi si trova vicino alla fine della vita. Ha raccontato di aver vissuto un’esperienza personale durante la malattia e la perdita della madre, momento in cui lei e la sorella si sono trovate a riflettere sulla solitudine che si può provare in quei momenti. La scelta di questa nuova attività deriva quindi da un’esperienza diretta e da un desiderio di offrire supporto in situazioni simili.

«Mentre mia madre stava morendo, si sentiva sola. io e mia sorella abbiamo tanti figli, le nostre carriere e il lavoro. Volevamo prenderci cura di lei, ma non era semplice. Ho pensato che sarebbe stato importante avere qualcuno disposto a sedersi accanto a lei per offrirle conforto e assistenza». Nasce da questo momento privato, datato 2024, la nuova “carriera” di Nicole Kidman: l’attrice ha raccontato, durante un incontro all’Università di San Francisco, di essersi iscritta a un corso per diventare “doula della morte”, una figura che accompagna le persone nella fase finale della vita. Nicole Kidman, che è stata sposata per undici anni con...🔗 Leggi su Open.online Nicole Kidman diventerà una “doula della morte”: che cosa significaDurante un recente incontro all’Università di San Francisco, Nicole Kidman ha rivelato di aver intrapreso un percorso per diventare una “doula della... Nicole Kidman cambia vita: dopo il lutto diventa doula della morteL’attrice Nicole Kidman sta affrontando un profondo cambiamento nel proprio percorso professionale, decidendo di intraprendere una formazione...