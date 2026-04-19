Corteo anarchico a Roma per Cospito ferito un poliziotto in borghese

Nel pomeriggio di oggi, tra le zone di San Lorenzo e il Pigneto, si è svolto un corteo organizzato da militanti dell’area anarchica, con circa duecento partecipanti, in piazza dell’Immacolata. La manifestazione ha avuto come obiettivo il sostegno ad Alfredo Cospito, attualmente in carcere con il regime di 41 bis. Durante l’evento, si sono verificati momenti di tensione e un poliziotto in borghese è stato ferito.

Pomeriggio di tensione tra San Lorenzo e il Pigneto. Circa duecento militanti dell'area anarchica si sono ritrovati in piazza dell'Immacolata per una manifestazione nazionale a sostegno di Alfredo Cospito, il detenuto attualmente al regime di 41 bis. L'iniziativa arriva in un momento cruciale.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma, tensioni al Corteo pro Cospito: ferito un poliziottoTensione a Roma nel corteo degli anarchici pro Alfredo Cospito in Viale dello Scalo di San Lorenzo. Leggi anche: Tensioni al corteo anarchici per Cospito a Roma, poliziotto colpito e ferito da bottiglia Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Corteo anarchico a Roma per Cospito: funzionario della polizia colpito da una bottiglia; Corteo degli anarchici a Roma, in 200 per Cospito: ferito un poliziotto; Roma, tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito: 41bis è tortura. Ferito un funzionario di polizia; Anarchici, adunata a Roma per il corteo: è allerta. In Grecia un'altra bomba per i due martiri. Roma, presidio e corteo degli anarchici per la fine del 41 bis a Cospito. Ferito alla testa un poliziottoI manifestanti, circa 200, sono partiti dal quartiere San Lorenzo diretti verso Piazza Nuccitelli. L’agente è stato ferito durante un alterco tra anarchici e giornalisti ... quotidiano.net Corteo degli anarchici a Roma, in 200 per Cospito: ferito un poliziottoI manifestanti sono partiti da San Lorenzo in direzione Pigneto, seguiti dalla forze dell'ordine con i blindati. Un agente è stato colpito da una bottiglia durante momenti di tensione tra gli ... tg24.sky.it Roma, tensione durante il corteo anarchico: un funzionario di polizia è stato colpito alla testa da una bottiglia di vetro lanciata durante alcuni momenti concitati. L’agente, ferito al volto, è stato subito medicato sul posto. L’episodio sarebbe avvenuto mentre si ac facebook Corteo per l'anarchico Cospito a Torino, 18 condanne per i danneggiamenti. Ma non ci fu «devastazione e saccheggio» x.com