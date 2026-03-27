Corriere dello Sport | Napoli-Lukaku è rottura Arriva anche la multa

Romelu Lukaku non si è presentato a Castel Volturno, non rispettando gli impegni concordati con il club azzurro. La sua assenza ha provocato una rottura tra l’attaccante e la società, che ha deciso di applicare anche una multa. La situazione sta generando attenzione e discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. ROMA – È un caso destinato a far discutere quello legato a Romelu Lukaku, che non si è presentato a Castel Volturno nonostante le attese del club azzurro. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la decisione dell’attaccante belga ha irritato profondamente il Napoli e Antonio Conte, aprendo uno scenario delicato all’interno dello spogliatoio. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Lukaku aveva rinunciato alla convocazione con il Belgio per concentrarsi sulla condizione fisica, ma ha scelto autonomamente di allenarsi ad Anversa anziché rientrare al centro tecnico partenopeo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Lukaku, è rottura. Arriva anche la multa” Articoli correlati Leggi anche: Corriere dello Sport: “Hojlund-Lukaku, la coppia che può cambiare il Napoli” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku rialza la testa: doppietta all’Ischia e Roma nel mirino” Altri aggiornamenti su Corriere dello Sport Napoli Lukaku è... Temi più discussi: Il Napoli lo aspettava, Lukaku resta in Belgio: la decisione del giocatore; Lukaku lascia il ritiro del Belgio e rientra a Napoli: il motivo; LUKAKU SI FERMA E LASCIA LA NAZIONALE BELGA: ECCO LE PREVISIONI SUI TEMPI DI RIENTRO; Lukaku torna a Napoli, c’è una sensazione negativa in vista del Milan: la situazione – CdS. Corriere dello Sport: Lukaku si ferma: niente Belgio e Milan a rischio, il Napoli aspettaIl sogno americano di Romelu Lukaku si spegne prima ancora di iniziare. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante belga ha deciso di rinunciare alle amichevoli della sua naz ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, il caso Lukaku: convocato dal Belgio ma ai margini con ConteRomelu Lukaku vive un momento particolare della sua stagione, sospeso tra il ritorno in nazionale e un ruolo marginale nel Napoli. Come racconta il Corriere dello Sport, l’attaccante belga è stato con ... napolipiu.com Romelu Lukaku non è tornato a Napoli, ma è rimasto in Belgio. L'attaccante belga doveva tornare a Napoli visto che in accordo con la Nazionale, aveva deciso di non giocare le 2 amichevoli e tornare ad allenarsi per rimettersi in forma. Oggi però il belga non - facebook.com facebook #Napoli, scoppia il caso #Lukaku: l'attaccante resta ad allenarsi in Belgio, malumore nel club x.com