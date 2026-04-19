Il Napoli ha subito la sua settima sconfitta in questa stagione, un risultato che rappresenta un momento di svolta per la squadra. La decisione di un tribunale ha portato a questa battuta d’arresto, con conseguenze importanti sul cammino del club. La partita si è conclusa con un risultato negativo, segnando un punto di svolta nella stagione della squadra partenopea.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – La settima sconfitta stagionale segna uno spartiacque nella stagione del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ko contro la Lazio rappresenta un crollo inatteso, il primo al Maradona dopo 26 risultati utili consecutivi. Ancora Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, sottolinea come la squadra abbia accusato il contraccolpo del pareggio di Parma, spegnendo di fatto le residue speranze scudetto. Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, evidenzia un Napoli svuotato, incapace di reagire e lontano dalla brillantezza mostrata nei momenti migliori.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, legnata nei denti”

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