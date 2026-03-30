Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha registrato una perdita di circa settanta milioni di euro nei ricavi legati allo stadio. La questione delle infrastrutture sportive si pone come un elemento rilevante nell’ambito del calcio italiano, evidenziando come le entrate derivanti dalla gestione dello stadio abbiano subito un calo significativo. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di analisi economica del settore calcistico nel paese.

"> Il tema delle infrastrutture torna centrale nella geografia del calcio italiano. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il panorama nazionale si muove con decisione verso stadi di proprietà, tra progetti avviati e cantieri pronti a partire. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come Milano e Roma abbiano già tracciato una linea chiara, con i lavori per i nuovi impianti previsti entro il 2027, mentre anche la Lazio ha presentato il proprio progetto per il Flaminio. In questo contesto, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport racconta la posizione del Napoli, campione d’Italia in carica, ancora privo di certezze su stadio e centro sportivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, lo stadio in perdita. Settanta milioni in meno nei ricavi”

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