Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Lazio al Maradona, l’allenatore del Napoli ha commentato l’esito della partita, affermando di non aver notato segnali di disagio tra i giocatori dopo il recente confronto con il Parma. In merito alle eventuali decisioni future, ha dichiarato di non voler rispondere alle richieste del presidente e di non considerare un’eventuale partenza dalla squadra.

Adesso che il presente del Napoli non è più così avvincente, perché ha 12 punti di distacco dall'Inter e 8 in più del Como quinto, è il futuro a catturare l'attenzione. Ma di quello Antonio Conte, dopo la sconfitta con la Lazio, non vuole parlarne. "Anche l'anno scorso a due mesi dalla fine del campionato si è cominciato a parlare di futuro. Io vi lascio parlare, alle volte dico qualcosa ma poi viene strumentalizzato e frainteso, fa parte del calcio. Più si sta zitti e meglio è, vale per tutti, finché non finisce il campionato. Poi dietro le quinte si possono fare mille cose, ma in queste situazioni più siamo in silenzio e concentrati sulla squadra e meglio è, anche come forma di rispetto di chi ci ha sempre sostenuto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte e il flop Napoli: "Una bella legnata sui denti... Io via? Non replico al presidente"

CONTE CONFERENZA STAMPA POST NAPOLI ATALANTA:PROTEGGO SEMPRE I MIEI CALCIATORI NON VOGLIO...

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