Corriere dello Sport | Napoli che figuraccia

Il Napoli ha messo in campo una delle sue peggiori prestazioni dell’era Conte, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La partita si è conclusa con una figuraccia evidente, evidenziando una performance molto al di sotto delle aspettative. La squadra ha mostrato limiti evidenti in fase difensiva e offensiva, lasciando i tifosi e gli esperti senza dubbi sulla qualità del risultato.

"> NAPOLI – Una prestazione inaccettabile, una delle più brutte dell’era Conte. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il Napoli crolla davanti ai propri tifosi con una prova che lascia poche attenuanti. Il Corriere dello Sport evidenzia una squadra svuotata, fragile e mai realmente in partita contro una Lazio superiore sotto ogni aspetto. Ancora il Corriere dello Sport racconta di un Maradona pieno, con oltre 50.000 spettatori, costretti ad assistere a una delle serate più nere della stagione. Il Corriere dello Sport insiste su un dato emblematico: per la prima volta negli ultimi 22 anni il Napoli chiude una gara casalinga senza un tiro in porta.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, che figuraccia” Atletico Madrid-Tottenham 5-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Corriere dello Sport: “Napoli, la Champions che Scott”Corriere dello Sport: “Napoli, la Champions che Scott”"> Scott McTominay è pronto a riprendersi il Napoli. Leggi anche: Corriere dello Sport: “Hojlund-Lukaku, la coppia che può cambiare il Napoli” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; Conte e De Laurentiis a Napoli: perché l’incontro sul futuro è stato anticipato; Conte detta la linea del Napoli e chiarisce le voci sulla Nazionale; Napoli, tre mosse e 9 punti per assicurarsi la Champions League. Ma quel precedente con la Lazio…. Conte: Napoli con poca energia e qualità bassa. La Nazionale? A De Laurentiis risponderei in privatoLa squadra di Sarri sbanca il Maradona e i campioni d'Italia abdicano a favore dell'Inter: le parole del tecnico dopo la sconfitta con i biancocelesti ... corrieredellosport.it Serie A: Napoli-Lazio 0-2, Inter a +12 sugli azzurri(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - La Lazio batte 2-0 il Napoli in un anticipo della 33/a giornata di serie A e l'Inter ringrazia, confermando il -12 sugli azzurri a cinque giornate dalla fine del campionato. corrieredellosport.it Lo stop di Leone: non è mio interesse dibattere con Trump Gian Guido Vecchi, @Corriere x.com Sport Channel 214. . Il Sabato di Ganni Festa del 18 Aprile 2026 Torna l'appuntamento con il direttore del Corriere dell'Irpinia, Gianni Festa L'analisi di tutti i temi di attualità dell'ultima settimana facebook