Scott McTominay si sta preparando a tornare a giocare con il Napoli, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La squadra sta attendendo il suo rientro, che potrebbe avvenire presto. La notizia si concentra sull’imminente ritorno del calciatore e sul suo ruolo all’interno del club. Nessun altro dettaglio o commento viene menzionato nel rapporto.

"> Scott McTominay è pronto a riprendersi il Napoli. Il centrocampista scozzese è tornato ad allenarsi in gruppo e, dopo cinque partite trascorse ai box, si prepara a rientrare tra i convocati per la sfida di sabato contro il Lecce. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il numero otto azzurro rappresenta un tassello fondamentale nello sprint finale della stagione, quando il Napoli dovrà difendere la propria posizione nella corsa alla Champions League. Secondo quanto scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, per il momento è ancora presto per capire se McTominay partirà dalla panchina o se Antonio Conte deciderà di schierarlo subito dal primo minuto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Corriere dello Sport: "Napoli, la Champions che Scott"

