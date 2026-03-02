Corriere dello Sport | Hojlund-Lukaku la coppia che può cambiare il Napoli

Il Napoli si prepara a schierare una nuova coppia in attacco composta da Hojlund e Lukaku. La formazione italiana ha deciso di puntare su questa combinazione per migliorare l’efficacia offensiva. La coppia è stata inserita nelle ultime sessioni di allenamento e potrebbe essere utilizzata già nelle prossime partite di campionato. La scelta ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, analizza quanto accaduto a Verona: nel secondo tempo la convivenza tra Rasmus e Big Rom ha offerto segnali interessanti. Hojlund, spesso costretto negli ultimi mesi a interpretare un ruolo "alla Lukaku" – spalle alla porta, duelli fisici continui, lavoro da pivot – potrebbe tornare a fare l'Hojlund vero.