Corridonia si mette al sicuro con le reti di Ruzzier e Marengo

Nella partita tra Corridonia e Settetempeda, la squadra locale ha subito due gol e non è riuscita a segnare. La formazione di Corridonia ha schierato Marchegiani in porta, con Quadrini, Dutto, Zappasodi e Montanari in difesa. A centrocampo sono stati impiegati Sfrappini e A. Bonifazi, mentre nel secondo tempo è entrato anche Bonifazi al 22’. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per Corridonia.

SETTEMPEDA 0 CORRIDONIA 2 SETTEMPEDA: Marchegiani, Quadrini, Dutto, Zappasodi, Montanari (22’ st Bonifazi), Sfrappini (10’ st A. Monachesi), Borgiani, Pagliari (5’ st Eugeni) Compagnucci (12’ st Tulli), Russo, Meschini (12’ st Guermandi). All. Pierantoni. CORRIDONIA: Pettinari, Antolini, Salvatelli, Marengo, Ciccalè, Del Moro, Atzori (22’ st Cartechini), Bedetta (43’ st Bellesi), Ruzzier (43’ st Verini), Pucci (38’ st Formentini), M. Monachesi. All. Martinelli. Arbitro: Esposito di San Benedetto. Reti: 4’ st Ruzzier, 12’ st Marengo. La Settempeda saluta i suoi tifosi subendo, come all’andata, una sconfitta contro il Corridonia, formazione scesa in campo con maggiori motivazioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Corridonia si mette al sicuro con le reti di Ruzzier e Marengo Notizie correlate Leggi anche: Botta e risposta. Al vantaggio di Ribichini della Vigor Montecosaro risponde Ruzzier del Corridonia A segno salvatelli e ruzzier. Il Corridonia batte la Palmense e si allontana dalla zona playoutCorridonia 2 Palmense 0: Pettinari, Marinelli, Salvatelli, Marengo, Ciccalè (47’ st Di Biagio), Del Moro, Atzori (43’st Bellesi), Bedetta, Ruzzier... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PROMOZIONE B. Salvezza per il Corridonia in casa della Settempeda; PROMOZIONE. Pazza rimonta del Corridonia, che inguaia il Grottammare; Corridonia, malore fulminante al campo sportivo San Claudio: inutile ogni tentativo di soccorso, muore allenatore; Non ti vedi come sei diventata?. Offese dopo la gravidanza, poi minacce e aggressioni. Vittima una donna di Corridonia, l'ex compagno... Corridonia, malore fulminante al campo sportivo San Claudio: inutile ogni tentativo di soccorsoCORRIDONIA Colto da un malore si accascia a terra a bordo del campo sportivo di San Claudio a Corridonia. Inutili i tentativi di rianimarlo. La tragedia questa sera alle 19.30, l'uomo ... corriereadriatico.it Corridonia vince e conquista la salvezza, il ko complica la vita al Portorecanati: Fall, Garbuglia, Filacaro, Cartechini, Tartabini, Pistelli, Lami (12’ st Cerquetella), Emiliozzi, Ribichini (21’ st Montecchiarini), Ogievba (18’ st ... ilrestodelcarlino.it CORRIDONIA - Successo per un cartellone dedicato a tutte le età. L'assessore Massimo Cesca: «Già al lavoro per il prossimo anno». D'estate a Villa Fermani la rassegna di teatro popolare facebook