Il match tra Vigor Montecosaro e Corridonia si chiude con un pareggio a 1-1. Ribichini porta avanti i padroni di casa, ma Ruzzier risponde subito per gli ospiti. La partita è stata combattuta, con entrambe le squadre che hanno cercato il gol fino all’ultimo minuto. La Vigor mostra una buona tenuta, mentre il Corridonia mantiene alta la pressione per trovare il pareggio.

VIGOR 1 CORRIDONIA 1 VIGOR: Cingolani D., Rossini, Merelli, Giuggioloni, Tidei, Cingolani S., Andreani, Basili, Ribichini, Cicconetti, Mancini. All. Menghini CORRIDONIA: Pettinari, Di Biagio, Marinelli, Pucci Ciccalè, Del Moro, Bedetta, Ruzzier, Formentini, Atzori. All. Martinelli. Arbitro: Cesca di Macerata. Reti: 3’ st rig. Ribichini, 6’ st Ruzzier. È stata una gara combattuta in cui le squadre hanno fatto di tutto per superarsi con il Corridonia che ha chiuso in 9. Il primo tempo non delude le aspettative con le formazioni che provano a superarsi creando le premesse per il gol. Ma alla fine le formazioni vanno al riposo sul risultato di partenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Botta e risposta. Al vantaggio di Ribichini della Vigor Montecosaro risponde Ruzzier del Corridonia

La Vigor Montecosaro ha ottenuto una vittoria importante sul campo dell'Elpidiense Cascinare, con il risultato di 3-0.

