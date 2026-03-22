A segno salvatelli e ruzzier Il Corridonia batte la Palmense e si allontana dalla zona playout

Nel match tra Corridonia e Palmense, i padroni di casa hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Salvatelli e Ruzzier. La partita si è svolta allo stadio di Corridonia, con le sostituzioni effettuate nel secondo tempo, tra cui l’ingresso di Di Biagio, Bellesi, Verini, e Formentini. La Palmense si è trovata in svantaggio e ha cercato di reagire senza successo.

Corridonia 2 Palmense 0: Pettinari, Marinelli, Salvatelli, Marengo, Ciccalè (47’ st Di Biagio), Del Moro, Atzori (43’st Bellesi), Bedetta, Ruzzier (33’st Verini), Pucci (45’ st Bellesi), Monachesi (46’ st Formentini). A disp.: Sarracino, Antolini, Borra, D’Angelo. All. Martinelli. PALMENSE: Tiberi, Silenzi (16’st Guidieri), Gregonelli (31’st Crosta), Haxhiu, Sako, Aliffi, Ruggeri (21’st Di Leonardo), Guedak (26’st Nazziconi Francesco), Pelliccetti (21’st Ferranti), Cuccù, Nazziconi Matteo. A disp.: Coluccino, Cacciola, Basili, Ameli. All.: Nocera. Arbitro: Alfonsi di San Benedetto. Reti: 21’ Salvatelli, 23’ Ruzzier. Dopo tre sconfitte consecutive il Corridonia torna alla vittoria in modo convincente contro la Palmense e fa una bel salto verso la salvezza, ma non c’è da abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A segno salvatelli e ruzzier. Il Corridonia batte la Palmense e si allontana dalla zona playout Articoli correlati Leggi anche: Il Mantova batte 3-0 il Cesena e si allontana dalla zona rossa Il Pontedera mostra tutta la sua fragilità. La zona playout si allontana. E’ allarme rossoPERUGIA 2 PONTEDERA 1 PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Calapai; Tumbarello, Ladinetti (31’ st Megelaitis); Canotto (13’ st...