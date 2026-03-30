WWE | Becky Lynch tra futuro e fine di un’era

Becky Lynch, nota atleta di wrestling, ha affermato di non considerare il ritiro nel prossimo futuro, nonostante una carriera che si può definire già molto significativa. La wrestler ha dichiarato di voler continuare ad allenarsi e competere, senza indicare un limite di tempo per la sua attività nel settore. La sua presenza nel circuito rimane quindi confermata, senza indicazioni su eventuali progetti futuri o cambiamenti di ruolo.

Nonostante una carriera già leggendaria alle spalle, Becky Lynch non ha alcuna intenzione di pensare al ritiro nel breve periodo. Durante una recente intervista a Rosenberg Wrestling, “The Man” ha affrontato il tema del suo futuro in WWE, chiarendo come l’addio al ring non sia attualmente una priorità. La superstar irlandese, presente in WWE dal 2013, ha però riconosciuto come il tempo stia passando anche per lei e per molti altri protagonisti della sua generazione, aprendo inevitabilmente a un cambiamento nel panorama della compagnia. Nessun piano per il ritiro. Interrogata su un possibile piano di ritiro, Becky Lynch ha risposto in maniera molto diretta, lasciando intendere di non sentirsi affatto vicina alla fine della sua carriera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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