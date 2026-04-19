Un supporter della Sambenedettese è stato colpito da un Daspo di cinque anni, che include anche l’obbligo di firma durante le partite della squadra. La decisione è stata comunicata in seguito a un episodio legato alla tifoseria, e si aggiunge a un altro provvedimento restrittivo nei confronti di un altro supporter del club. Entrambi i provvedimenti sono stati adottati dalle autorità competenti per motivi legati all’ordine pubblico.

Altro Daspo, pesantissimo, nei confronti di un supporter della Samb Calcio: 5 anni e obbligo di firma durante le partite della Sambenedettese. L’accaduto si riferisce al 4 marzo scorso, quando al Riviera delle Palme si disputò il derby Samb-Ascoli, vinto dagli ospiti per 1-0. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, che ha identificato l’uomo colpito da Daspo, si è posto in piedi sulla balaustra coordinando una scenografia consistente nell’esposizione di una quindicina di bandierine raffiguranti la bandiera delle Filippine con un asterisco e la lettera ‘I’ maiuscola. Stando agli accertamenti svolti, il gesto è stato ritenuto una forma di provocazione e minaccia riconducibile al tifoso dell’Ascoli Calcio Reno Filippini, morto nel 1988 in seguito ai violenti scontri avvenuti al termine di Ascoli-Inter.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coreografia su Reno Filippini. Daspo di 5 anni a supporter Samb

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