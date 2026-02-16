Bomba carta allo stadio | Daspo di 4 anni per un tifoso Inter 50 anni di divieti per scontri tra Cremonese e Napoli

Un tifoso dell’Inter di 19 anni, coinvolto nel lancio di una bomba carta durante la partita Cremonese-Inter del 1° febbraio, riceve un Daspo di quattro anni. La decisione arriva dopo che le forze dell’ordine hanno evidenziato come il suo gesto abbia provocato tensioni tra i supporter e messo a rischio la sicurezza dello stadio. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari, non potrà accedere agli eventi sportivi per i prossimi quattro anni. Per gli scontri tra Cremonese e Napoli, le autorità hanno invece imposto un divieto di 50 anni.

Daspo di quattro anni per il tifoso che lanciò una bomba carta durante Cremonese-Inter. Un ultras interista di 19 anni, già agli arresti domiciliari, è stato colpito da un Daspo di quattro anni per aver lanciato una bomba carta durante la partita Cremonese-Inter del 1° febbraio scorso. L'episodio, che portò alla sospensione temporanea del match, riaccende il dibattito sulla sicurezza negli stadi e sull'efficacia delle misure preventive. L'episodio al Giovanni Zini e l'intervento delle forze dell'ordine. Durante la ripresa dell'incontro valido per la Serie A, un ordigno artigianale fu lanciato dagli spalti, atterrando vicino al portiere della Cremonese, Emil Audero.