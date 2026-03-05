Durante una lite al bar legata al derby tra Sambenedettese e Ascoli, un tifoso ascolano ha ferito con un coltello un rivale, un tifoso rossoblù di 38 anni. La rissa si è verificata prima della partita, mentre sullo sfondo si è svolta una ronda notturna di supporter della Samb all’interno dello stadio. Nessun altro dettaglio sui motivi dell’alterco o sugli sviluppi successivi.

SAN BENEDETTO Clima incandescente alla vigilia del derby tra la Sambenedettese e l’Ascoli con un tifoso rossoblù ferito alla mano con un coltello da un sostenitore del Picchio di 38 anni. L’aggressione è avvenuta martedì sera, intorno alle 20,30, in un bar di via Voltattorni, nel quartiere Sant'Antonio da Padova. La discussione I due, entrambi residenti in riviera, ma di fede calcistica opposta, insieme ad altre persone erano all'interno del bar in attesa di vedere, in compagnia dei propri amici, la gara di Coppa Italia tra Como e Inter. Gli avventori sambenedettesi, inevitabilmente, più che dello scarso interesse per la Coppa Italia, hanno iniziato a parlare della gara più attesa della stagione, ovvero quella che si sarebbe giocata l'indomani al Riviera delle Palme con i “cugini” ascolani. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Scoppia una lite al bar per il derby: tifoso ascolano accoltella il rivale. Ronda notturna dei supporter della Samb allo stadio

