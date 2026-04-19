Corea del Nord la bomba come assicurazione del regime | una lezione per l’Iran

Da it.insideover.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha diffuso un rapporto sulla Corea del Nord che evidenzia le attività nucleari del paese. La valutazione si concentra sulla presenza di impianti di arricchimento e sulle recenti attività di test e aggiornamenti tecnologici. Questi sviluppi sono considerati parte di una strategia di deterrenza del regime, e la notizia suscita attenzione anche oltre i confini asiatici.

La fotografia scattata dall’ Agenzia internazionale per l’energia atomica sulla Corea del Nord non riguarda soltanto l’Asia orientale. Riguarda, in modo indiretto ma potentissimo, anche il Medio Oriente. Perché mentre Pyongyang continua a rafforzare con ostinazione le proprie capacità nucleari, il messaggio strategico che trasmette al mondo è semplice: chi possiede una deterrenza atomica credibile rende infinitamente più costoso, e dunque più improbabile, un attacco militare diretto contro il proprio territorio. È questa la vera chiave politica del dossier nordcoreano. Non solo il numero delle testate, non solo gli impianti di Yongbyon o di Kangson, ma il valore politico-militare dell’arma nucleare come garanzia ultima di sopravvivenza del regime.🔗 Leggi su It.insideover.com

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