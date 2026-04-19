Corea del Nord la bomba come assicurazione del regime | una lezione per l’Iran

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha diffuso un rapporto sulla Corea del Nord che evidenzia le attività nucleari del paese. La valutazione si concentra sulla presenza di impianti di arricchimento e sulle recenti attività di test e aggiornamenti tecnologici. Questi sviluppi sono considerati parte di una strategia di deterrenza del regime, e la notizia suscita attenzione anche oltre i confini asiatici.

La fotografia scattata dall’ Agenzia internazionale per l’energia atomica sulla Corea del Nord non riguarda soltanto l’Asia orientale. Riguarda, in modo indiretto ma potentissimo, anche il Medio Oriente. Perché mentre Pyongyang continua a rafforzare con ostinazione le proprie capacità nucleari, il messaggio strategico che trasmette al mondo è semplice: chi possiede una deterrenza atomica credibile rende infinitamente più costoso, e dunque più improbabile, un attacco militare diretto contro il proprio territorio. È questa la vera chiave politica del dossier nordcoreano. Non solo il numero delle testate, non solo gli impianti di Yongbyon o di Kangson, ma il valore politico-militare dell’arma nucleare come garanzia ultima di sopravvivenza del regime.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Corea del Nord, la bomba come assicurazione del regime: una lezione per l’Iran Notizie correlate Leggi anche: Il futuro della Corea del Nord ha il volto di un’adolescente. Sarà lei la futura leader del regime di Pyongyang Iran e Corea del Nord vogliono fare la pace con Trump: ora gli Usa non scherzano piùLa priorità degli Usa verso l’Iran è quella di disinnescare la possibilità che si arricchisca di armi nucleari, per evitare una guerra su scala... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Corea del Nord mostra segnali di ripresa economica grazie a Russia e Cina; Corea del Nord testa missili da nave da guerra; Cyberspionaggio, gli Usa condannano due cittadini che lavoravano per la Corea del Nord; Cina. Rinsaldato l’asse con la Corea del Nord: un segnale agli Usa. La Corea del Nord conduce nuovi test di missili balistici, allarme di SeulDomenica la Corea del Nord ha sparato diversi missili balistici a corto raggio nel Mare Orientale, l'ultimo di una serie di recenti test di armi che, secondo gli analisti, segnalano il rifiuto di Pyon ... msn.com Corea del Nord, nuovo lancio di missili balistici verso EstIl lancio è stato rilevato sia dai sudcoreani sia da Usa e Giappone. È possibile sia stato effettuato da un sottomarino ... ilsole24ore.com L’Aiea lancia l’allarme: la Corea del Nord accelera la produzione di armi nucleari. Attività intensificate a Yongbyon e nuovi impianti sospetti - facebook.com facebook Corea del Nord, il Paese celebra l'anniversario della nascita del leader fondatore Kim Il Sung. Guarda il video qui : x.com