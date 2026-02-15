Il futuro della Corea del Nord ha il volto di un’adolescente Sarà lei la futura leader del regime di Pyongyang

Kim Jong Un ha deciso di affidare il futuro della Corea del Nord a sua figlia, Kim Ju Ae, una ragazza di appena quattordici anni. La scelta sorprende molti, perché di solito i leader puntano su figure più mature. La ragazza ha già partecipato a eventi pubblici e si dice che abbia un ruolo crescente all’interno della famiglia e del regime. Un passo importante che potrebbe cambiare le dinamiche di potere nel paese.

( a skanews) — Il leader nordcoreano Kim Jong Un sta per designare alla sua successione la giovane figlia Kim Ju Ae. A rivelarlo è il Servizio nazionale d’intelligence ( NIS ) della Corea del Sud, citato dall’agenzia di stampa Yonhap. La figlia adolescente di Kim, Ju Ae, è stata a lungo considerata la prossima in linea di successione, un’impressione alimentata da una serie di recenti uscite di alto profilo. Ju Ae è stata presentata pubblicamente al mondo nel 2022, quando ha accompagnato il padre al lancio di un missile balistico intercontinentale. Donne e potere: come è cambiato lo stile. guarda le foto Il NIS ha condiviso la valutazione nel corso di un’audizione a porte chiuse davanti alla commissione parlamentare per l’intelligence. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il futuro della Corea del Nord ha il volto di un’adolescente. Sarà lei la futura leader del regime di Pyongyang Misha e Liza, deportati dai russi in Corea del Nord. La denuncia di Kiev: i nostri bambini addestrati da Pyongyang Corea del Nord, Pyongyang addobbata per Capodanno: tanti in strada tra selfie e sorrisi A Pyongyang, capitale della Corea del Nord, si sono registrate attività festive per l’inizio del 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Perché si parla (di nuovo) della figlia di Kim Jong-un; A casa con mamma e papà: in Italia quattro under 30 su cinque vivono coi genitori, peggio solo in Sud Corea; Pompeo: O crediamo in noi stessi o diventeremo vassalli di Pechino; Milano: Palazzo Bovara si tinge di Corea. Cosa aspettarsi da Milan Loves Seoul 2026. IL SORRISO DI BUDDHA. In Corea del sud, rilievo con la triade di Seosan: Buddha con il suo enigmatico “sorriso” è affiancato da Dipamkara, il Buddha del Passato, e da Maitreya, il Buddha del Futuro. Sul corrente numero AV articolo sugli antichi rapporti fra facebook A Seul un incontro molto positivo, cordiale e concreto con il Presidente della Repubblica di Corea, @Jaemyung_Lee. Italia e Corea condividono valori, visione e la volontà di rafforzare una cooperazione strategica che guarda al futuro: dall’economia all’innov x.com