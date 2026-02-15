Il futuro della Corea del Nord ha il volto di un’adolescente Sarà lei la futura leader del regime di Pyongyang

Kim Jong Un ha deciso di affidare il futuro della Corea del Nord a sua figlia, Kim Ju Ae, una ragazza di appena quattordici anni. La scelta sorprende molti, perché di solito i leader puntano su figure più mature. La ragazza ha già partecipato a eventi pubblici e si dice che abbia un ruolo crescente all’interno della famiglia e del regime. Un passo importante che potrebbe cambiare le dinamiche di potere nel paese.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un sta per designare alla sua successione la giovane figlia Kim Ju Ae. A rivelarlo è il Servizio nazionale d'intelligence ( NIS ) della Corea del Sud, citato dall'agenzia di stampa Yonhap. La figlia adolescente di Kim, Ju Ae, è stata a lungo considerata la prossima in linea di successione, un'impressione alimentata da una serie di recenti uscite di alto profilo. Ju Ae è stata presentata pubblicamente al mondo nel 2022, quando ha accompagnato il padre al lancio di un missile balistico intercontinentale. Donne e potere: come è cambiato lo stile. Il NIS ha condiviso la valutazione nel corso di un'audizione a porte chiuse davanti alla commissione parlamentare per l'intelligence.

