Copparo 2015 non si ferma | vince anche lo scontro diretto con il Reno Molinella
Nel torneo del 2015, la squadra di Copparo ha ottenuto una vittoria importante contro il Reno Molinella, confermando la propria leadership in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i rossoblù, che hanno dimostrato solidità e attenzione durante tutto l’incontro. Nonostante gli avversari si siano fatti avanti nel finale, la squadra di Copparo ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.
Leadership confermata e consolidata anche contro la seconda in classifica. I rossoblù si impongo pure sul campo del Reno Molinella con una prestazione solida e attenta, nonostante nel finale i bolognesi si avvicinino a rimetterla in equilibrio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa terza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Il Napoli vince lo scontro diretto con il Milan per il 2° posto in Serie A. Bene Juventus e Atalanta, si ferma il ComoCon i quattro posticipi di Pasquetta va ufficialmente in archivio la trentunesima giornata (la dodicesima del girone di ritorno) della Serie A...
Calcio, pareggio inaspettato di Copparo 2015: la squadra si ferma a 10 vittorieMa a tempo quasi scaduto, un errore difensivo è costato l'undicesima vittoria in Campionato del 2026, fermando la serie a dieci.
Panoramica sull’argomento
Prima Categoria. Copparo marcia sicuro. Molinella sempre a -8In Prima categoria continua la marcia solitaria del Copparo 2015, che vince agevolmente anche sul campo del Frugesport e centra il sesto successo di fila in campionato. Di Cazzadore (doppietta), ... ilrestodelcarlino.it
Prima categoria. Copparo in casa col Molinella. La Portuense può approfittarneTurno chiave, il tredicesimo, nel girone F di Prima categoria, soprattutto per quanto riguarda il vertice della classifica. I fari sono infatti puntati sul big match tra Copparo 2015 (foto) e Reno ... ilrestodelcarlino.it