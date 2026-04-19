Copparo 2015 non si ferma | vince anche lo scontro diretto con il Reno Molinella

Nel torneo del 2015, la squadra di Copparo ha ottenuto una vittoria importante contro il Reno Molinella, confermando la propria leadership in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i rossoblù, che hanno dimostrato solidità e attenzione durante tutto l’incontro. Nonostante gli avversari si siano fatti avanti nel finale, la squadra di Copparo ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.