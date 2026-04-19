Copparo 2015 non si ferma | vince anche lo scontro diretto con il Reno Molinella

Da ferraratoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo del 2015, la squadra di Copparo ha ottenuto una vittoria importante contro il Reno Molinella, confermando la propria leadership in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i rossoblù, che hanno dimostrato solidità e attenzione durante tutto l’incontro. Nonostante gli avversari si siano fatti avanti nel finale, la squadra di Copparo ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

Leadership confermata e consolidata anche contro la seconda in classifica. I rossoblù si impongo pure sul campo del Reno Molinella con una prestazione solida e attenta, nonostante nel finale i bolognesi si avvicinino a rimetterla in equilibrio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa terza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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