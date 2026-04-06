Il Napoli vince lo scontro diretto con il Milan per il 2° posto in Serie A Bene Juventus e Atalanta si ferma il Como

La trentunesima giornata di Serie A si conclude con il Napoli che conquista la seconda posizione dopo aver battuto il Milan nello scontro diretto. La Juventus e l'Atalanta ottengono risultati positivi, mentre il Como si ferma con una sconfitta. I quattro incontri trasmessi in posticipo il giorno di Pasquetta hanno contribuito a definire la classifica e i prossimi sviluppi del campionato.

Con i quattro posticipi di Pasquetta va ufficialmente in archivio la trentunesima giornata (la dodicesima del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che è ripartita dopo una pausa nazionali in cui l’Italia ha fallito l’obiettivo della qualificazione ai Mondiali per la terza edizione consecutiva perdendo ai rigori la finale playoff contro la Bosnia sul campo di Zenica. Il lunch match del lunedì ha visto il pareggio a reti bianche tra Udinese e Como, con la squadra di Cesc Fabregas che vede interrompersi la sequenza di cinque vittorie consecutive in campionato restando comunque al quarto posto della classifica a quota 58 punti e virtualmente in zona Champions quando mancano sette partite al termine della stagione di Serie A. 🔗 Leggi su Oasport.it

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