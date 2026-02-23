Europei Cadetti Tbilisi 2026 per l’Italia oro nella sciabola maschile a squadre e argento nel fioretto maschile

L’Italia ha conquistato due medaglie ai Campionati Europei Cadetti Tbilisi 2026, portando a casa l’oro nella sciabola maschile a squadre e l’argento nel fioretto maschile. La squadra di sciabola ha superato gli avversari con una performance convincente, mentre il team di fioretto ha sfiorato il titolo, aggiungendo un’altra medaglia alla loro collezione. Gli azzurrini Under 17 hanno raggiunto un totale di 10 medaglie, il miglior bottino tra tutti i paesi presenti.

Azzurrini Under 17 in doppia cifra: 10 medaglie, nessun Paese ne ha vinte di più. L’Italia è campione d’Europa nella sciabola maschile a squadre categoria Cadetti e luccica anche l’argento del team azzurrino dei fiorettisti. È il verdetto della quarta giornata dei Campionati Europei giovanili di Tbilisi 2026, che segnava la fine del programma dedicato appunto agli Under 17. Nel lunedì georgiano trionfano gli sciabolatori Pietro Hirsch Butté, Christian Avaltroni, Jacopo Sciullo e Tommaso Tallarico dopo una prestazione entusiasmante, ma da applausi è anche il secondo posto della formazione di fioretto maschile con Luca Guidi, Giovanni Pierucci, Giuseppe Di Martino e Riccardo Mancini. 🔗 Leggi su Sportface.it

