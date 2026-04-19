Coppa Calabria | la Union Kroton ribalta tutto e vola ai quarti

Sabato 18 aprile, i giovani dell’Under 17 della Union Kroton hanno ottenuto una vittoria importante nella Coppa Calabria, qualificandosi ai quarti di finale. La squadra ha ribaltato le sorti della partita e raggiunto un risultato che rappresenta un traguardo significativo per il club. La qualificazione ai quarti di finale segna un momento di grande soddisfazione per il settore giovanile della società.

I ragazzi dell’Under 17 della Union Kroton hanno conquistato un traguardo storico nel pomeriggio di sabato 18 aprile, assicurandosi il passaggio ai quarti di finale della Coppa Calabria. La prestazione è arrivata sul campo di Vibo Marina, dove la squadra crotonese ha ribaltato un iniziale svantaggio contro la Nuova Bulldog di Vibo Valentia, chiudendo la sfida con un netto 5-3. Il match di sabato si è configurato come un remake estremamente atteso, capace di riscattare quanto accaduto circa un mese fa durante il primo scontro tra le due formazioni. In quell’occasione, i padroni di casa vibonesi avevano prevalso per 3-1 in una contesa segnata...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coppa Calabria: la Union Kroton ribalta tutto e vola ai quarti Notizie correlate Atalanta leggendaria: ribalta il Dortmund al 98esimo e vola ai quartiRimonta al fischio finale per l'Atalanta, che supera i play off di Champions evitando tra l'altro al calcio italiano la figuraccia di un ottavo senza... Il Como rimonta la Fiorentina e vola ai quarti in Coppa ItaliaAGI - Sarà il Como di Cesc Fabregas a sfidare il Napoli il 10 febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Coppa Calabria, l’Union Kroton under 17 approda ai quarti di finale; Dominio Montalto: 4-1 in finale e Coppa Calabria conquistata; Coppa Calabria – Sensation Profumerie: ultimo appuntamento; Union Volley Soverato, ritorno da protagonista: conquistata la Serie C. Coppa Calabria, l’Union Kroton under 17 approda ai quarti di finaleI ragazzi allenati da mister Basile hanno affrontato e superato i pari età della Nuova Bulldog di Vibo Valentia ... ilcrotonese.it Pallavolo Coppa Calabria, ultimo appuntamento con la serie D femminile il 18 e 19 aprile a SoveratoNel prossimo fine settimana nella perla della Ionio si disputerà la Final Four di serie D femminile Sensation Profumerie, ultimo appuntamento di una rassegna straordinaria e coinvolgente ... calabria.gazzettadelsud.it Coppa Calabria, l’Union Kroton under 17 approda ai quarti di finale - Il Crotonese facebook