Atalanta leggendaria | ribalta il Dortmund al 98esimo e vola ai quarti

Rimonta al fischio finale per l'Atalanta, che supera i play off di Champions evitando tra l'altro al calcio italiano la figuraccia di un ottavo senza squadre di serie A. La squadra di Palladino rimonta lo 0-2 dell'andata a Dortmund e si guadagna la qualificazione tra le migliori sedici d'Europa battendo il 4-1 il Borussia, grazie al rigore segnato da Samardzic al 98'. La sfida sembrava indirizzata ai supplementari quando il gol tedesco di Adeyemi alla mezzora della ripresa riportava il confronto in equilibrio, sul 3-1, dopo il dominio nerazzurro. Nel finale, una pedata di Bensebaini in faccia a Kristovic ha spinto l'arbitro Sanchez Martinez, richiamato al Var, a concedere il penalty: tiro perfetto di Samardzic all'incrocio, e sul 4-1 il fischio della fine e la festa dello stadio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

